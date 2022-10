Resident Evil Village Gold : Un trailer inédit et une démo pour tester la vue à la troisième personne

Même si la vedette du soir était Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village n’a pas été oublié par Capcom, puisque le titre va bientôt se voir doter d’une Gold Edition et d’un DLC majeur. Le Resident Evil Showcase a permis de mettre une nouvelle fois en lumière ce contenu additionnel, en dévoilant un trailer inédit pour Shadows of Rose (Les Ombres de Rose) qui met le paquet sur l’action, tout en nous donnant la possibilité de tester le mode à la troisième personne.

Une démo limitée pour essayer la vue TPS

Si vous souhaitez éviter tout spoiler, on vous conseillera de ne pas trop regarder cette vidéo, mais on retiendra que ce DLC pourrait soulever encore plus de questions qu’il n’apportera de réponses. Il s’agira en tout cas de la dernière aventure de la famille Winters.

Le mode Mercenaires va lui aussi s’enrichir, mais de nombreux fans pourraient craquer sur la Gold Edition grâce à son mode à la troisième personne. Et si vous souhaitez en avoir un aperçu, vous pouvez dès maintenant télécharger une démo sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Cette dernière est limitée à un temps de jeu de 60 minutes, mais vous pourrez y jouer à la fois en vue à la première et à la troisième personne.

Resident Evil Village Gold (et donc le DLC) sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira en décembre sur la version Switch, qui sera uniquement en cloud (le jeu de base arrive quant à lui le 28 octobre).