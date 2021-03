La série Resident Evil Infinite Darkness sur Netflix dévoile une affiche et son casting

Les adaptations de jeu vidéo se multiplient chez Netflix et Resident Evil a droit à un traitement de faveurs puisque ce sont deux séries qui sont en préparation du côté du géant de la SVOD. Alors que l’on attend une série portée par des acteurs en prises de vue réelle, une série en images de synthèse va prochainement voir le jour, intitulée Resident Evil Infinite Darkness, et cette dernière vient de partager de nouvelles informations.

Le retour des voix du jeu

Resident Evil: Infinite Darkness is bringing back the RE2 remake’s Nick Apostolides as Leon Kennedy and Stephanie Panisello as Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc — NX (@NXOnNetflix) March 12, 2021

Cette nouvelle aventure, dans laquelle on retrouvera Leon et Claire, nous donne ici une nouvelle affiche, accompagnée de deux images en plus pour nous présenter les doubleurs des deux protagonistes. On retrouvera donc les voix que l’on a pu entendre dans le remake de Resident Evil 2, à savoir Stephanie Panisello pour Claire Redfield, et Nick Apostolides pour Leon S. Kennedy.

L’histoire de la série nous fera suivre Leon dans une enquête sur le piratage de la Maison Blanche en 2006, qui lui fera forcément croiser la route de zombies, tandis que Claire sera fortement intriguée par la peinture d’un jeune garçon atteint d’aphasie. Les deux personnages vont se retrouver lorsque ces deux histoires vont se croiser.

La série sera diffusée dans le courant de l’année 2021 sur Netflix. Un film Resident Evil devrait également sortir le 3 septembre au cinéma.