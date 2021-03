Le nouveau film Resident Evil dévoile une première affiche

Tandis que les cinémas américains commencent peu à peu à rouvrir leurs portes, certains studios préparent l’arrivée des prochains films de 2021, avec notamment Constantin Films qui prévoit de sortir son reboot de Resident Evil cette année. Une première affiche du film vient justement d’être dévoilée.

Bientôt de vraies images à découvrir ?

Non, ce n’est pas Blair Witch, mais bien le prochain film Resident Evil quoi nous montre une affiche somme toute sobre et qui ne dévoile pas grand chose en dehors des noms des personnages que l’on croisera dans cette nouvelle adaptation.

On peut par exemple y voir celui de Chris Redfield, joué par Robbie Amell, Claire Redfield jouée par Kaya Scodelario ou encore Jill Valentine, incarnée par Hannah John-Kamen.

Le film est toujours prévu pour une sortie le 3 septembre prochain aux Etats-Unis, et avec cette première affiche, on peut maintenant espérer voir très prochainement le look de nos héros en action dans ce nouveau long-métrage.