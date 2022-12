Accueil » Actualités » Remnant II, la suite de Remnant: From the Ashes, s’annonce avec une première vidéo

Sorti en 2019, Remnant: From the Ashes n’avait pas forcément convaincu tout le monde mais avait réussi à se créer une petite communauté. Ce qui était apparemment suffisant pour se lancer dans la construction d’une suite, simplement nommé Remnant II mais aussi plus ambitieuse, qui a profité des Game Awards de cette année pour nous faire sa publicité avec un premier gros trailer.

Le TPS taillé pour la coop

On est donc en face d’un nouveau TPS qui proposera ici de varier un peu plus les biomes, avec toujours l’idée d’aller récolter du loot à foison à travers un monde généré de façon dynamique, ce qui promet de rendre chaque partie unique avec des nouvelles choses à découvrir à chaque fois. De nouveaux ennemis et de boss redoutables sont au programme de cette suite qui montre de belles choses avec ce trailer, sans doute parce qu’il ne sortira que sur nouvelle génération.

Il sera possible d’y jouer jusqu’à trois, même si le fait de jouer en solo est aussi une option. Chacun pourra personnaliser à l’envie le style de gameplay de son personnage grâce à de nombreuses armes offrant des archétypes différents.

Remnant II sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dans le courant de l’année 2023, sans plus de précisions pour le moment.