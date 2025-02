Relic Entertainment (Company of Heroes 3) dévoile Earth vs Mars, un jeu de stratégie à plus petite échelle pour le studio

Le « laboratoire » de Relic présente sa première expérimentation

Relic Entertainment ne perd pas de temps pour présenter sa nouvelle stratégie de manière plus concrète. Earth vs Mars est l’exemple parfait de ces « petits » projets que le studio veut mettre en avant entre deux grosses productions, dans le but d’expérimenter quelques idées au sein de son initiative Relic Labs, tout en amassant rapidement de l’argent via des budgets nettement plus restreints que ce que l’on peut trouver dans le reste de son catalogue.

Earth vs Mars se présente comme un jeu de stratégie au tour par tour, que certains aiment déjà comparer à la formule Advance Wars. Ce qui peut se comprendre à la vue des premières images du jeu dévoilées chez IGN, qui présentera une guerre entre les Terriens et les Martiens durant laquelle les habitants de notre planète pourront être fusionnés avec d’autres êtres vivants afin de créer des soldats un peu à part. Le jeu disposera d’une campagne ainsi que des matchs contre l’IA et un mode en ligne,

Earth vs Mars est pour l’instant uniquement prévu sur PC via Steam, et devrait sortir dans le courant de l’été. Il ne sera pas compatible Steam Deck dès sa sortie, mais le studio dit travailler à cela.