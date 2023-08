Red Dead Redemption sort aujourd’hui sur PlayStation 4 et sur Nintendo Switch

Le portage sort aujourd’hui

Avec les versions PS4 et Switch, Red Dead Redemption premier du nom s’offre un retour timide, mais un retour quand même. Pas de vrai remaster ici, mais un affichage 4K pour la PS4 Pro et la PS5, tandis que la version Switch affiche du 720p en mode portable, et du 1 080p en docké.

Pas de mode multijoueur au programme, mais ce portage comprend directement l’extension Undead Nightmare, ce qui, selon le boss de Take-Two, est un argument de poids pour justifier le prix du jeu.

Comptez 49,99 € sur les deux plateformes pour vous procurer cette nouvelle version de Red Dead Redemption sur l’eShop ou le PlayStation Store, en attendant la sortie de la version physique.

Où trouver Red Dead Redemption en précommande ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Red Dead Redemption est au meilleur prix sur PS4.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour rappel, cette version physique de Red Dead Redemption n’est pas disponible tout de suite et ne sortira que le 13 octobre prochain.