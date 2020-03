Realpolitiks II compte aussi sortir sur PS5 et Xbox Series X

En fin d’année, nous aurons droit, si tout se passe bien, aux consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X. Certains studios comment doucement à annoncer leurs jeux et portages dessus, à l’instar de Cyberpunk 2077 qui a confirmé une version sur la machine de Microsoft ou encore Godfall, qui fera partie des titres de lancement côté Sony. Un autre arrivant, peu connu, se prépare aussi à la next-gen, Realpolitiks II.

Des précisions sur les consoles de Realpolitiks II

C’est notre équipe qui vient tout juste d’en faire la découverte. En navigant sur le site officiel de Forever Entertainment pour en savoir plus sur Panzer Dragoon Remake, sorti hier, que l’on s’est retrouvé sur la liste des projets en cours du studio. Si l’on peut y apercevoir des titres déjà annoncés, comme le portage d’Agony sur Switch, Sparkle 4 et bien d’autres, on peut y apercevoir une colonne avec la PS5 et la Xbox Series X où figure un certain Realpolitiks II.

Officialisé en début de mois, le jeu avait pour le moment annoncé une sortie sur PC et consoles. Avec ces indications, il semblerait que le titre soit plus précisément prévu sur PS4, Xbox One, Switch, PS5 et Xbox Series X. D’ailleurs, on peut y apercevoir d’autres travaux, comme Fear Effect: Reinvented, très silencieux ces derniers temps ou encore un certain Goetia 2. Bien sûr, on suppose que l’annonce n’était pas encore prévue et il faudra encore attendre une communication officielle du studio principal de développement, Jujubee.

Pour rappel, Realpolitiks II est un grand strategy prévu pour la fin d’année, d’abord sur PC. Il s’agit d’une suite au premier soft du même nom, et propose donc un jeu de stratégie en temps réel où l’on pourra choisir parmi 216 nations contemporaines pour étendre notre empire à travers une production plus poussée, un nouveau système économique et bien d’autres nouveautés. Quant à Forever Entertainment, il s’agit d’un éditeur/développeur qui s’axe surtout sur la Switch et travaille en partenariat avec d’autres studios pour proposer des portages (Cooking Simulator, Go All Out, Agony...).