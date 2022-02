Une vidéo de Re: Take nous donne un aperçu d’un doublage français pour Genshin Impact

Et si Genshin Impact possédait un doublage en VF ? Habituellement connue pour leurs parodies d’anime, c’est un contenu assez particulier que nous propose la chaîne Youtube Re: Take. Derrière « cette vidéo sponsorisée » par miHoYo, c’est aussi l’espoir d’une future VF pour le jeu si l’engouement se révèle suffisant d’après les vidéastes.

Genshin Impact bientôt en VF ?

Genshin Impact propose actuellement des voix en japonais, anglais, coréen et chinois. D’ailleurs, si vous avez opté pour la langue nippone et que vous êtes fan d’anime, vous avez remarqué que de nombreux comédiens (ou Seiyuu) sont des pointures du milieu. Pour voir quelques-uns de leurs autres rôles, nous avions d’ailleurs rédigé un article sur le sujet.

A l’occasion d’une vidéo en collaboration avec le studio chinois miHoYo, Re: Take (créé par Maxime Hoareau et Victor Niverd) nous propose des extraits entièrement doublés en français. Il faut savoir que la chaîne est tenue par des comédiens professionnels qui sont des habitués du doublage français et notamment en ce qui concerne l’animation japonaise. Nous avons d’ailleurs droit aux coulisses du doublage qui nous montrent que l’exercice a été réalisé dans des conditions identiques à un doublage classique.

Cela signifie donc des séances en studio sous la houlette d’un directeur artistique (et d’un co-directeur ici) qui s’occupe de choisir les voix tout en les dirigeant afin qu’ils soient dans le bon ton. Et il faut bien reconnaitre que le résultat est surprenant dans le bon sens du terme. Le choix des différentes voix est, selon nous, plutôt réussi puisque l’on a, par exemple, Benjamin Penamaria (VF de Oscar Isaac entre autres) en Zhongli ou encore Yohann Sover (VF de Zac Efron notamment) en Diluc.

N’hésitez pas à visionner la vidéo pour entendre les autres personnages, mais mention spéciale à Maxime Hoareau absolument bluffant en Arataki Itto. Comme nous dit le duo en fin de vidéo, il faudra que les fans se fassent entendre pour qu’une VF soit officiellement une réalité. En cas de feu vert de miHoYo, il sont prêts à dégainer toutes les voix.