Genshin Impact : les voix japonaises et leurs autres rôles

On peut facilement oublier que Genshin Impact est un jeu chinois tant il ressemble trait pour trait à une grosse production japonaise. miHoYo n’a d’ailleurs jamais caché son amour pour le pays du Soleil-Levant puisque l’on rappelle leur crédo « Tech Otaku save the world« . Amorcé par Honkai Impact 3rd, le studio a bien maitrisé les rouages de ce fan service qui a sans doute participé au succès que l’on connait aujourd’hui.

Parmi toutes ses qualités, on doit lui reconnaitre un doublage particulièrement réussi. Contrairement à la France (même si cela a bien changé), les comédiens de doublage au Japon (ou Seiyuu) sont de véritables stars nationales. Les fans d’animes savent souvent reconnaitre les voix qu’ils préfèrent et Genshin Impact ne déroge pas à la règle avec un casting bien garni. L’occasion pour nous de vous donner les rôles les plus marquant de chacun d’eux.

De nombreuses voix japonaises entendues ailleurs

Bien évidemment, miHoYo capitalise sur ces voix que les joueurs vont reconnaitre. A noter d’ailleurs que le titre dispose de doublage en anglais, japonais, chinois et coréen mais que la communication ne prend en compte que les deux premiers. Comme un JRPG classique en somme.

Paimon – Aoi Koga

Aoi Koga a récemment fait forte impression dans son premier grand rôle en tant que Kaguya Shinimiya dans Kaguya-sama Love is War. Difficile de la reconnaitre sous les traits de Paimon dans Genshin Impact tant le personnage est bien différent. De plus, ce n’est pas la première fois qu’elle travaille pour miHoYo puisqu’elle interprète Rozaliya Olenyeva de Honkai Impact 3rd.

On note qu’elle a également joué un petit rôle dans Jojo Bizarre Adventure : Diamond is Unbreakeable où elle incarnait l’une des admiratrices de Yuya Fungami (c’est souvent bon signe pour un seiyu d’avoir été dans un Jojo).

Amber – Manaka Iwami

Manaka Iwami prête notamment sa voix à Tohru Honda, l’héroïne du remake de l’anime Fruit Basket. On a également pu l’entendre dans Fire Emblem : Three Houses sous les traits d’Ingrid. Pour les fans de The Legend of Heroes, sachez qu’elle incarnera un nouveau personnage dans The Legend of Heroes : Hajimari No Kiseki.

Jean – Chiwa Saito

Chiwa Saito est une habituée du doublage qui a prêté sa voix à de très nombreux personnages mais on retiendra surtout ses rôles de Patty Fleur dans Tales of Vesperia : Definitive Edition, Aoi Asahina des titres Danganronpa, Homura Akemi de Madoka Magica, et Chloe von Einzbern de Fate/kaleid liner Prima/Illya et Grand Order.

Kaeya – Kohsuke Toriumi

Là aussi nous sommes devant un vétéran qui a interprété de nombreux personnages connus dont Yuri Lowell de Tales of Vesperia, Kiba de Naruto, Kiyotaka Ishimaru de Danganrompa, Guido Mista dans Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind ou encore Jumpei Iori de Persona 3.

Lisa – Rie Tanaka

Rie Tanaka a de nombreux rôles notables dans le jeu vidéo avec Mitsuru Kirijo de Persona 3, Neptune des séries Megadimension/Hyperdimension, Rosetta de l’univers Granblue Fantasy ou encore Morrigan que les fans de Capcom connaissent bien. Elle tient aussi le rôle de Lacus Clyne dans les très bonnes séries Gundam Seed.

Barbara – Akari Kito

En plus de prêter sa voix à quelques personnages, Akari Kito est également une chanteuse qui s’est lancée récemment dans une carrière solo. Un profil qui correspond donc à Barbara mais elle a également quelques rôles marquants à son compteur dont la fameuse Nezuko de Demon Slayer. On a également pu l’entendre récemment dans l’excellent AI : The Somnium Files sous les traits de Aiba.

Razor – Uchiyama Kouki

Uchiyama Kouki est sans doute l’un des gros poids lourds du casting avec énormément d’anime populaires à son actif. Tomura Shigaraki de My Hero Academia, Meruem de Hunter X Hunter ou encore Kei Tsukishima dans Haikyu!!. En jeu vidéo, il est surtout connu pour ses rôles de Roxas/Ventus dans les Kingdom Hearts et de Rean Schwarzer dans la série des The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel.

Diluc – Kenshou Ono

Kenshou Ono a lui aussi eu des rôles très marquants en particulier ces dernières années. Ses interprétations les plus célèbres resteront sans doute celles de Giorno Giovanna, le protagoniste de Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind, et celui de Kuroko no Basket.

Il a également interprété Yuya, le héros de la 5eme déclinaison de Yu-Gi-Oh! avec Arc V sans oublier Shikadai dans Boruto (le fils de Shikamaru et Temari) qui est toujours en cours de diffusion.

Venti – Ayumu Murase

Ayumu Murase est assez reconnaissable par son timbre de voix assez féminin pour un homme, voire enfantin, ce qui ne l’empêche pas de camper des rôles bien différents. On retiendra surtout ses voix pour Hinata de Haikyu!!, Luck Volta de Black Clover, Ginro de Dr. Stone ou encore Asuto Inamori de la dernière série Inazuma Eleven : Ares no Tenbin.

Beidou – Ami Koshimizu

Impossible de citer tous les rôles marquants de Ami Koshimizu tant il y en a. On se contentera de quelques uns assez importants pour nous : Kyuko Matoi de Kill la Kill, Mai Shiranui des jeux de combat SNK, Yukiko Amagi de Persona 4, et Ibuki Mioda de Danganrompa V3 : Killing Harmony.

Xiao – Yoshitsugu Matsuoka

Yoshitsugu Matsuoka est une autre grosse pointure du doublage japonais. Il incarne le héros de l’un des plus gros succès de la japanimation de ces dernières années dans le monde avec Kirito de Sword Art Online. Il incarne également le très énergique Inosuke Hashibara dans Demon Slayer, Soma Yukihira de Food Wars! ou encore Bell Cranel dans Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ?.

Ningguang – Sayaka Ohara

Sayaka Ohara a interprété bon nombre de femmes assez mature avec un caractère bien trempé tout en gardant une certaine classe à l’image de Ningguang. Parmi elles on retient par exemple, Erza de Fairy Tail, Margaret de Persona 4, Mari Kurihara de Prison School, et Yuko Ichihara de xxxHolic/Tsubasa Reservoir Chronicles.

Klee – Misaki Kuno

Misaki Kuno a une voix assez infantile et particulière si bien qu’elle fait beaucoup de petites filles à l’instar de Klee. Sans parler des mascottes à l’image de Hawk, le cochon de The Seven Deadly Sins.

On a aussi pu l’entendre dans l’anime Durarara!! sous les traits de Akane Awakusu ou encore dans Xenoblade Chronicles 2 où elle jouait l’automate créé par Tora. On espère aussi l’entendre bientôt en tant que Sophia dans Persona 5 Scramble.

Bennett – Ryouta Ousaka

Ryouta Osaka est un abonné des protagonistes masculins dans toutes sortes d’anime, mais les personnages secondaires qu’il a incarnés dans des productions plus connues sont tout aussi éminents. On pense à Keiji Akaashi dans Haikyu!! ou Marco Bodt dans Attack on Titan. Même chose pour les jeux avec, par exemple, Mikleo dans Tales of Zestiria ou Perceval dans les jeux Granblue Fantasy.

Fischl – Maaya Uchida

Maaya Uchida est l’une des grosses pointures féminines du casting de Genshin Impact. Elle peut jouer à peu près tous les types de rôles et à fait bon nombre d’anime et jeux célèbres.

On citera notamment Hiyori Iki de Noragami, Norman de The Promised Neverland, Zero de Drakengard 3 ou encore Rikka Takanashi de Love, Chunibyo & Other Delusion!. Un dernier personnage qui partage quelques similitudes avec Fischl d’ailleurs.

Xingqiu – Junko Minagawa

Junko Minagawa fait énormément de voix de jeunes garçons d’où ce rôle pour Xingqiu. Elle est surtout célèbre pour avoir prêté sa voix au héros de Prince of Tennis, Ryoma Echizen. Elle a toutefois interprété aussi de nombreuses femmes mures telles que Ada Wong dans plusieurs Resident Evil, Cornelia li Britannia dans Code Geass ou encore Mereoleona Vermillion dans Black Clover.

Chongyun – Soma Saito

Soma Saito est encore jeune dans le milieu mais enchaîne déjà de nombreux rôles majeurs depuis 2014. On retiendra Doppio de Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind, Hermes de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, Tatsumi le protagoniste de Akame Ga Kill! et Tadashi Yamaguchi de Haikyu!!.

Dainsleif – Kenjiro Tsuda

Kenjiro Tsuda est une voix qui passe rarement inaperçu tant son timbre est particulier. Parmi tous ses rôles, on retient surtout celui de Seto Kaiba dans Yu-Gi-Oh!, Overhaul de My Hero Academia, Monspeet de The Seven Deadly Sins, et Zaveid dans Tales of Zestiria et Tales of Berseria.

Qiqi – Yukari Tamura

Yukari Tamura a déjà une longue carrière derrière elle avec énormément de rôles féminins divers. On a pu l’entendre notamment dans les The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel en tant que Vita Clotilde, Suzuha Amane de Steins;Gate, Io de l’univers Granblue Fantasy et bien sûr Tenten de Naruto.

Mona – Konomi Kohara

Comme pour Aoi Koga qui double Paimon, Konomi Kohara a débuté il y a peu dans le milieu du doublage, mais comme cette dernière elle a fait une forte impression dans l’anime Kaguya-sama Love is War en tant que Chika.

On a aussi pu l’entendre en tant que Fizel Synthesis Twenty-nine dans Sword Art Online : Alicization ou encore dans Atelier Lydie and Suelle : The Alchemist and the Mysterious Paintings en tant que Fuoco.

Avez-vous déjà reconnu certaines voix parmi les personnages de Genshin Impact ?