Ratchet & Clank Rift Apart : Pas de crunch chez Insomniac Games selon des développeurs

Ces derniers temps, le sujet du crunch a pris une place centrale dans les débats autour de la création d’un jeu vidéo, et si cela permet de faire bouger les lignes, on peut dire que c’est tant mieux. Et si on a souvent l’habitude d’apprendre, malheureusement, que des studios pratiquent le crunch, on apprend aujourd’hui une meilleur nouvelle du coté de Ratchet & Clank Rift Apart et d’Insomniac Games.

I'd appreciate ppl sharing this positive. Because it's important.#RatchetPS5 is at 89 avg score & I can't speak for anyone on the team but myself, but I didn't crunch once. 40h weeks the whole time.

It is possible to work on a great game w/o suffering.https://t.co/8GOzukf2sh

— Grant Parker (@GrantPDesign) June 8, 2021