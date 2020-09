CD Projekt Red : Les développeurs en plein crunch pour finaliser Cyberpunk 2077

C’est une problématique ô combien récurrente qui touche assez souvent les grosses structures vidéoludiques : le crunch n’a toujours pas disparu. The Last of Us Part II fut un exemple récent de cette pratique qui frappe inlassablement les gros projets aux deadlines rarement tenables dans des conditions saines.

Ainsi, les développeurs de CD Projekt Red semblent ne pas y échapper pour finaliser Cyberpunk 2077, à moins de deux mois de sa sortie. C’est en tout cas ce que semble nous rapporter Jason Schreier via Bloomberg.

Last year, the bosses of CD Projekt Red approached me for an interview. They wanted to announce that for Cyberpunk 2077, they would be avoiding mandatory crunch.

This week, they sent out an email to staff announcing studio-wide mandatory crunch. News: https://t.co/s4OI5rUiQq

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 29, 2020