Ratchet & Clank Rift Apart : La première vraie claque de la PS5 ? Test en vidéo

C’est sans aucun doute l’un des jeux PS5 les plus attendus en ce moment, Ratchet & Clank Rift Apart débarque ce 11 juin en exclusivité chez Sony. Les nouvelles aventures de notre Lombax préférées nous ont fait de l’oeil pendant de longs mois depuis son annonce et nous vous proposons aujourd’hui notre avis en vidéo, en complément de notre test complet.

Malgré quelques errances scénaristiques et une durée de vie relativement faiblarde, cet épisode est indéniablement l’un des meilleurs. Il propose une aventure palpitante, accrocheuse et surtout, magnifique. La direction artistique et les graphismes sont sublimes et l’on vous explique tout dans cette vidéo. Et pour plus d’informations, consultez notre FAQ de Ratchet & Clank Rift Apart.