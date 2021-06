Durée de vie Ratchet & Clank : Rift Apart, combien de temps pour finir le jeu ?

Après un petit temps d’attente, Ratchet & Clank : Rift Apart, développé comme toujours par Insomniac Games, déboule officiellement le 11 juin prochain exclusivement sur PS5. Dans la lignée de ses prédécesseurs et orienté action et plateformes principalement, il y a de quoi se poser légitimement la question sur sa durée de vie, des infos concrètes ayant assez peu circulées jusqu’à présent. Du coup, il est temps de savoir combien de temps il vous faudra pour terminer Rachet & Clank : Rift Apart.

Quelle est la durée de vie de Ratchet & Clank : Rift Apart ?

Force est de constater que le soft reste dans la veine de ses prédécesseurs en matière de construction. Effectivement, le soft vous offrira la possibilité à certains moment du jeu de revenir sur certaines planètes pour compléter missions secondaires ou encore des collectibles à ramasser dont les boulons d’or iconiques de la franchise, les espions robots, nounours, lorbe et bien d’autres joyeusetés. Sans plus tarder, voici les détails de la durée de vie de Ratchet & Clank : Rift Apart.

Histoire principale : entre 9 et 10 heures

: entre 9 et 10 heures Histoire principale + objectifs facultatifs : 15 heures

: 15 heures Terminer le jeu à 100% : entre 20 et 25 heures environ

Autrement dit, on reste incontestablement sur une durée de vie dans la lignée des précédents volets, ce qui n’est pas véritablement surprenant. Notez toutefois que l’histoire principale prend quand même en compte le fait que l’on a un peu traîné la patte en faisant au moins un objectif secondaire sur l’une des planètes du soft, tout en dénichant quelques poches dimensionnelles, boulons d’or, ours en peluche et robot espion sur notre chemin.

Pour le reste, sachez bien entendu que vous pouvez ainsi atteindre les 15h en faisant tous les objectifs secondaires et les combats d’arènes, comme 25 h et plus en dénichant tous les divers collectibles souvent bien cachés. A savoir également qu’un mode défi est de la partie, et ne sera qu’un simple mode New Game + où vous recommencez le jeu du début en conservant tout l’équipement obtenu dans votre précédente partie.

On rappelle enfin que Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin prochain exclusivement sur PlayStation 5. Notre test est quant à lui d’ores et déjà disponible, et nos différents guides ou astuces arriveront prochainement.