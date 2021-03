Ratchet & Clank (2016) : La mise à jour PS5 pour les 60 fps est déjà disponible

Il y a quelques jours, Insomniac Games annonçait que le dernier Ratchet & Clank en date allait bientôt recevoir une mise à jour sur la PlayStation 5. On attendait alors cette update en avril, mais il semblerait que le studio se soit impatienté puisque cette mise à jour est d’ores et déjà disponible.

Surprise! The update is now live. Get blasting, Rangers! #RatchetPS4 https://t.co/WfdLHYLwTi

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021