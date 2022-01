Rainbow Six Extraction : On y a joué, premier avis en vidéo avec gameplay

D’abord prévu l’année passée avant d’être repoussé, Rainbow Six Extraction est enfin sur le point de sortir. A quelques jours de sa commercialisation, nous avons eu l’opportunité d’y jouer en avant-première, suite à une session organisée par Ubisoft. On a ainsi pu découvrir son concept pendant plusieurs heures en coopération et on vous livre un premier avis avec du gameplay capturé pendant la session dans cette nouvelle vidéo.

Pour rappel, Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia et sera directement inclus dans le Game Pass.