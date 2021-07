Les Xbox Series X et S sont les consoles Xbox qui réalisent le meilleur démarrage

Même si les ruptures de stocks s’accumulent pour les consoles next-gen, les chiffres de vente de chaque console restent très bons, pour ne pas dire excellents, aussi bien du côté de chez PlayStation que chez Microsoft. Et si la PS5 a quelques millions d’unités vendues en plus en comparaison à la Xbox Series, cette dernière reste un succès très important pour Microsoft, comme l’entreprise aime à le rappeler dans son dernier bilan financier, rapporté par VGC.

Un bilan hardware en hausse

Satya Nadella, le président-directeur général de Microsoft, a répondu à quelques questions des investisseurs lors du bilan, et déclare alors que les Xbox Series X et S réalisent le meilleur démarrage pour des consoles Xbox :

« Les Xbox Series S et X sont nos ont nos consoles qui se sont vendues le plus rapidement avec plus de consoles vendues à ce jour que n’importe quelle génération précédente [durant la même période]. »

Cela aide alors l’entreprise a augmenté les revenus de sa section gaming de 11% par rapport à l’année dernière. Les revenus générés par la vente de console ont augmenté de 172% grâce à la demande des Xbox Series, même si rappelons-le, Microsoft a déclaré vendre ces consoles à perte.

Après tout, ce sont les services qui comptent pour Microsoft, avec le Game Pass en tête de liste. Si on peut noter un ralentissement des abonnements aux divers services avec 4% de revenus en moins, on voit que le Game Pass continue quant à lui d’augmenter, même si aucun nouveau chiffre n’est donné.

Une raison de plus pour Microsoft de miser gros sur ce service, qui est en constante croissance, et qui fait visiblement vendre pas mal de Xbox Series.