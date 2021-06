Sony espère vendre plus de 22 millions de PS5 lors de l’année fiscale 2022/2023

Tandis que tout le monde s’arrache les maigres stocks de la PS5, Sony calcule déjà les résultats de sa prochaine année fiscale. Un nouveau rapport de l’agence Jiji, relayé par VGC, indique alors que Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, a déclaré que l’entreprise allait chercher à distribuer environ 22,6 millions de PS5 d’ici 2022/2023.

La PS5 capable de battre la PS2 ?

Le rapport indique alors que Sony chercherait à atteindre cet objectif, qui serait compté entre avril 2022 et mars 2023. Il n’est donc pas question de cette année fiscale, et avec ces prévisions, on imagine que Sony prévoit une sortie de crise d’ici les prochains mois, avec des stocks qui se débloqueraient enfin. Rappelons que même avec la crise, la PS5 s’est déjà vendue à 8 millions d’exemplaires en quelques mois de vie.

Mais plus de 22 millions de consoles en une année fiscale serait un record pour Sony, étant donné que seule la PS2 avait réussi cet exploit. On est donc clairement sur une prévision optimiste de la situation, certainement générée suite à la forte demande autour de la console.

Tout ce que l’on espère, c’est que d’ici là, les soucis de stocks soient réglés, et que toutes celles et ceux qui cherchent à se procurer une PS5 n’auront plus à se battre contre les scalpeurs.