PS5 : Toutes les sorties de 2021 présentées en vidéo

L’année vient de débuter et c’est donc l’occasion parfaite pour notre équipe de vous résumer toutes les belles sorties qui nous attendent en 2021. Après vous avoir centralisé tous les open-world à venir, on vous propose désormais une sélection de jeux PS5 qui arriveront dans les prochains mois, tout du moins, si tout se passe bien et en fonction de la situation sanitaire actuelle.

Dans cette vidéo, on vous propose ainsi de découvrir tous les titres qui mettent en avant la nouvelle console de Sony. Il s’agit uniquement des exclusivités consoles, qui peuvent donc potentiellement sortir sur PC ou en cross-gen sur PlayStation 4. Mais le focus est évidemment la nouvelle génération.

Alors si vous souhaitez connaître toutes les sorties à venir sur PS5 en 2021, on vous invite à regarder cette vidéo. On y aperçoit évidemment de grosses licences comme God of War ou Horizon Forbidden West mais aussi des titres attendus comme Kena Bridge of Spirits ou encore Project Athia.