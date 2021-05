PS5 : Les sneakers Nike aux couleurs de la console seront disponibles le 14 mai

Vous n’arrivez pas à mettre la main sur la PS5 à cause des problèmes de stocks ? Vous pourrez peut-être compenser votre déception (du moins un peu) avec la paire de sneakers collectors Nike, en collaboration avec le joueur de NBA Paul Georges, qui est aux couleurs de la console de Sony, et qui vient de trouver sa date de sortie.

La PS5 au bout des pieds

Voici les PG 5 PlayStation 5 ! Une nouvelle collaboration entre @Nike, @Yg_Trece et PlayStation disponible à partir du 14 mai. Toutes les infos : https://t.co/eqGaucxEIU pic.twitter.com/jChfmxuJYG — PlayStation France (@PlayStationFR) May 5, 2021

Les PG 5 PlayStation 5, puisque c’est le nom de cette paire, seront donc disponibles dès le 14 mai prochain, comme nous l’apprend PlayStation.

Paul Georges nous apprend que Yujin Morisawa, le designer de la PS5, en personne a aidé à la conception de cette paire, pour être au plus proche de l’esprit de la console. Et histoire de pousser la collaboration à fond, vous pouvez d’ores et déjà retrouver les PG 5 PlayStation 5 dans le Nike Store de NBA 2K21 sur PS4 et PS5.

Pour vous procurer la vraie paire, il faudra guetter le site officiel de Nike et être rapide, puisque ce produit disparaitra certainement aussi vite que les consoles.