PS5 : La manette Access, anciennement Project Leonardo, dévoile son prix et sa date de sortie

Quand sortira la manette Access sur PS5 ?

Un nouveau billet du PlayStation Blog nous en apprend enfin un peu plus à propos de la commercialisation de cette manette. On savait qu’elle arriverait d’ici la fin d’année, mais une date plus précise nous a été donnée.

La manette Access sera donc disponible pour la PS5 dès le 6 décembre prochain. Les précommandes vont démarrer dans le monde dès le 21 juillet à 10 heures sur le site Direct PlayStation, pour celles et ceux qui voudraient s’assurer de réserver un exemplaire.

Combien coûtera la manette Access ?

L’autre grande question, c’était le prix de cette manette Access. Dernièrement, les produits et accessoires PlayStation ont montré des tarifs plutôt haut de gamme, et on craignait qu’il en soit de même avec ce périphérique, qui a pourtant pour but d’être accessible au plus grand nombre.

Heureusement, elle ne sera pas affichée à un prix exorbitant. Vous pourrez acheter la manette Access PS5 à 89,99 €, soit un tarif légèrement plus élevé qu’une DualSense, et un prix similaire à celui de la manette adaptative de Xbox.

Caractéristiques de la manette Access

Voici les caractéristiques de la manette Access PS5, partagées sur le site du PlayStation Blog :

Dimensions (L/H/P) : environ 141 x 39 x 191 mm

Poids : environ 322 g

4 ports d’extension

19 capuchons de touches 1 capuchon de touche plate large (couvre deux emplacements de touches) 2 capuchons de touche avec débord (utiles pour les joueurs dotés de petites mains, car positionnés plus près du centre) 4 capuchons de touche concave (qu’il est possible d’actionner lorsqu’ils sont placés près du haut ou tirer lorsqu’ils sont placés près du bas de la manette) 8 capuchons de touche convexe 4 capuchons de touche plate 3 capuchons de joystick

23 libellés des capuchons de touches

Câble USB Type-C vers Type-C de 1,5 m (Hi-Speed USB)