Sony présente plus en détails sa manette Access pour PS5, anciennement Project Leonardo

L’accessibilité est très importante dans le monde du jeu vidéo et les constructeurs commencent enfin à en prendre conscience. Que ce soit du côté de Xbox, avec des options d’accessibilité de plus en plus grandes dans ces jeux et la sortie de sa manette adaptative, ou du côté de Sony. Ce dernier se met justement à la page du côté des manettes plus accessibles avec son Project Leonardo, ou plutôt sa manette Access, comme il faut désormais l’appeler.