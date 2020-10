PS5 : un premier aperçu de l’interface dévoilé en vidéo, tous les détails

Après une publicité de Burger King qui mettait la puce à l’oreille, Sony se décide enfin à dévoiler l’apparence de son interface utilisateur pour la PS5, l’une des grandes inconnues de la console.

Tout savoir sur les nouveautés de l’interface de la PS5

C’est via une très longue vidéo que l’on peut enfin voir à quoi va ressembler l’interface de la PS5, le tout sous-titré en français. On peut tout d’abord voir la console démarrer depuis le mode repos, permettant de reprendre presque instantanément là où vous aviez arrêté de jouer. Pratique pour ceux qui ne veulent pas éteindre complétement la console pendant les pauses repas ou autres.

Toujours sans quitter le jeu, il sera possible de naviguer dans les différents menus, notamment un système de « Cartes » pour voir ce qui se passe autour du titre avec la communauté, les dernières informations des développeurs, mais aussi pour avoir un aperçu de votre progression en jeu, comme cela est montré avec Sackboy: A Big Adventure. Un moyen utile de voir ce qu’il nous reste à faire dans le jeu, et les succès à débloquer. On peut même voir que des soluces seront directement intégrées dans l’interface.

Un mode Picture-in-Picture sera disponible pour à la fois jouer, et regarder des amis jouer en stream. Parmi les autres nouveautés notables, on note que le PS Store est désormais directement intégré à l’interface, et qu’il n’est plus un application à part. De quoi améliorer la rapidité de la navigation, tout en appréciant la nouvelle refonte du store.

En attendant d’en savoir encore plus, n’oublions pas que la PS5 sera disponible chez nous dès le 19 novembre. Pour ne rien manquer des précommandes, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.