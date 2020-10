PS5 : Burger King pourrait avoir teasé le bruit de démarrage de la console

Voilà une technique de communication que l’on attendait pas forcément. A l’approche de la sortie de la PS5, on ne sait finalement pas grand chose sur l’interface utilisateur de la console, étant donné que personne ne l’a vu démarrer ou n’a pu se balader dans les menus, à défaut d’avoir vu les entrailles de la machine. Et si Sony se complaît visiblement dans son mutisme en attendant de tout lâcher, il se pourrait bien que la marque Burger King nous tease quelque chose en rapport avec la console.

Quand la PS5 s’invite chez Burger King

C’est peu commun, mais il semblerait que Sony ait dévoilé le son de démarrage de sa PS5 via une publicité Burger King. On peut clairement y voir une lumière bleue (à l’image de la marque PlayStation) et entendre un son lorsque la mascotte de la marque ouvre le sachet, et le compte Twitter de PlayStation nous pousse à tendre l’oreille. Etant donné la taille du sachet, on imagine qu’il s’agit clairement d’une PlayStation 5 à l’intérieur de celui-ci.

La fin de ce teaser nous donne rendez-vous pour le 15 octobre, mais il est difficile de savoir ce qui nous attend, étant donné la nature insolite de cette collaboration. On restera donc attentif aux potentielles annonces qui pourront être effectuée durant cette journée, en espérant que ce teaser mène bien à quelque chose.