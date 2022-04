Xbox : Des résultats encore en hausse, la Xbox Series leader du marché next-gen sur plusieurs territoires

Les résultats financiers de chaque grand groupe sont en train de tomber au compte-goutte en cette fin de mois avril, et le premier constructeur à nous dévoiler ses chiffres n’est autre que Microsoft. Après avoir signé une année 2021 record, le constructeur semble se porter mieux que jamais, et ce n’est pas ce dernier trimestre qui va venir gâcher la fête si l’on en croit les résultats présentés, qui indiquent que le secteur Xbox continue sa croissance.

La Xbox Series devant la PS5 sur plusieurs territoires

Some notes: Total revenue: $3.74 billion (+6% YoY)

Content & Services = 81% of revenue

Hardware = 19% of revenue – Best non-holiday quarter for Xbox

– Xbox Series X|S supply up from last year

– Content and Services crossed $3bn for the first time in a Q1 period. https://t.co/79y4NydXwM pic.twitter.com/GGHLapp9C1 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 26, 2022

Comme l’indique l’analyste Daniel Ahmad, qui a recapitulé les chiffres importants du dernier bilan de Microsoft, la branche Xbox signe ici son meilleur trimestre hors période de fêtes de fin d’année.

Par rapport à l’année dernière, à la même période, on note ainsi une augmentation de 6% de revenus, ce qui équivaut à 3,74 milliards. Ce sont évidemment les jeux et les services qui rapportent le plus ici, à commencer par le Xbox Game Pass. Cette part représente alors 81 % des revenus, tandis que la vente hardware représente 19 %.

Et c’est un bon score pour Microsoft, puisque l’entreprise peut se targuer d’être leader sur le marché de la next-gen (donc seule la PS5 est prise en compte ici, pas la Switch) pour ce dernier trimestre, du moins selon le CEO de l’entreprise Satya Nadella :

« Avec nos consoles Xbox Series X et S, nous avons pris des parts de marché à l’échelle mondiale pendant deux trimestres consécutifs. Et nous sommes le leader du marché ce trimestre parmi les consoles de nouvelle génération aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe occidentale. »

Comme toujours, Microsoft reste un peu flou sur le vrai chiffre des consoles vendues, sachant qu’au trimestre dernier, on estimait que les Xbox Series X et S s’étaient vendues à 12 millions d’exemplaires. En tout cas, la Xbox Series se vend mieux que l’année dernière à la même période, ce qui est le signe d’un petit retour à la normale concernant l’afflux des stocks. Selon Dina Bass de Bloomberg, cette augmentation est plus grande que ce à quoi s’imaginait Microsoft, et la division Xbox prend de plus en plus d’ampleur au sein de la société.

En bref, Xbox a effectué un très bon trimestre, et la Xbox Series continue de prouver qu’elle est un succès.