PS VR 2 : Un brevet montrerai les manettes et la possibilité de jouer avec… une banane

Le PS VR 2, si c’est son vrai nom, vient tout juste d’être officialisé que voici arriver des fuites à son sujet, notamment concernant ses manettes. Une nouvelle fuite concernant un brevet vient d’apparaitre, relayé par GamesIndusty.biz, mais celui-ci ne semble pas concerner que ces accessoires, puisque Sony tenterait de rendre des objets du quotidien utilisables comme des manettes de fortune.

Les manettes du PS VR 2 dévoilées ?

Des schémas représentatifs de potentielles manettes pour le PS VR 2 sont donc apparus aujourd’hui, nous laissant voir des accessoires quelques peu différents des PlayStation Move, avec des boutons situés tout en haut et la présence d’une poignée.

Exit la petite boule lumineuse donc, qui serait remplacée par des petites LED. On aurait également droit à des gâchettes adaptatives, comme celles de la DualSense, qui offriraient une résistance lors de certaines utilisations. Les documents indiquent que ce ne seraient pas les seuls boutons qui offriraient diverses sensations en appuyant dessus.

Tout cela reste dans la continuité des manettes de réalité virtuelle que l’on peut trouver sur le marché, et on ne sait pas encore si le PS VR 2 offrira exactement ce que l’on voit ici.

Des objets du quotidien pour remplacer les manettes

Plus étrange, on retrouve des mentions d’objets non-électroniques qui pourraient également servir de manettes. Sony chercherait alors un moyen de rendre des objets du quotidiens utilisables comme manettes, ce qui est montré ici avec l’utilisation d’une banane.

L’objet devrait être non-lumineux et devrait tenir dans les mains pas l’utilisateur. La caméra détourerait alors l’objet afin de pouvoir le définir comme manette, et cela marcherait même avec deux objets, comme deux bananes.

Un brevet assez singulier, qui ne veut pas du tout dire que cela arrivera bien un jour. Cette technologie est encore à l’étude, et on en apprendra certainement plus dans les prochains mois, lorsque le PS VR 2 refera parler de lui.