PS VR 2 : Sony prévoit de produire au moins 2 millions de casques d’ici mars 2023

Malgré la pénurie qui impacte fortement les différents constructeurs, Sony prévoit de lancer son nouveau casque de réalité virtuelle dès le début de l’année 2023. La production de masse du PS VR 2 a débuté le mois dernier, et c’est pour cela que l’on voit Sony parler de plus en plus de son nouveau joujou dans les médias, quitte à ce que cela soit parfois pour des mauvaises nouvelles, comme le fait que les jeux du premier PS VR ne seront pas compatibles avec ce nouveau casque. Malgré cette information qui aura de quoi en refroidir plus d’un, le constructeur compte bien vendre des palettes entières de son nouvel accessoire.

Davantage de PS5 dès début 2023 ?

Bloomberg rapporte aujourd’hui que Sony n’a pour l’instant pas eu de problèmes concernant la production de PS VR 2, ce qui permet au constructeur de viser large pour le lancement du casque. Selon les sources du site, Sony chercherait à produire 2 millions de casques PS VR 2 d’ici le mois de mars 2023.

Il est aussi précisé que l’afflux de PS5 devrait s’accroitre au début de l’année, ce qui permettrait à Sony de vendre plus facilement son nouveau casque.

Pour le moment, on ignore encore à quel prix ce PS VR 2 sera lancé, mais avec l’augmentation du tarif de la PS5, il faut s’attendre à ce que le casque nous demande un petit budget. Tout porte en tout cas à croire que ce dernier sortira bien au tout début de l’année 2023, si Sony ne rencontre pas de soucis d’approvisionnement d’ici là.