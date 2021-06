ProtoCorgi annonce sa date de sortie et dévoile un trailer canin

Initialement prévu pour la fin d’année, ProtoCorgi a finalement pris un peu de retard. Un développement un peu plus long, qui a permis de récupérer une version Switch au passage et d’améliorer son expérience suite au Steam Festival de l’année passée. Aujourd’hui, en exclusivité ActuGaming, nous vous dévoilons la date de sortie du jeu ainsi qu’une nouvelle bande-annonce qui a du chien.

Un Corgi qui s’essaye au shmup

Chapeauté par le studio chilien Kemono Games en collaboration avec Ravenscourt, ProtoCorgi est un shoot them up qui rend hommage aux jeux d’antan de sa catégorie. On y incarne le fougueux Bullet, qui n’est autre qu’un corgi, ou plutôt, un chien cybernétique de classe C3, « Cute Cybernetic Corgi » comme le décrivent les développeurs.

Notre compagnon canin va découvrir que Nixie, sa maîtresse, s’est faite kidnapper par des forces extraterrestres maléfiques qui cherchent à dominer le monde. Un pitch classique mais largement suffisant pour que le meilleur ami de l’homme parte à sa rescousse à travers un shmup en sidescrolling qui sent bon la nostalgie, comme vous pouvez le découvrir dans ce nouveau trailer.

Un éditeur pour créer ses propres niveaux

L’équipe chilienne nous a également concocté un éditeur de niveaux où l’on pourra personnaliser nos parcours en modifiant les fonds, les obstacles et bien d’autres choses, comme la possibilité de choisir le défilement du niveau, horizontal ou vertical. Bonne nouvelle, cet éditeur peut être découvert dès maintenant lors de la démo du Steam Festival.

A noter que cet éditeur de niveau se décante en deux modes : Edition et Jouer. Comme leur nom l’indique, le premier permet d’éditer ses niveaux facilement et l’autre, de tester ce que l’on a produit. Idéal pour tester en quasi-temps réel le fruit de sa conception, à la manière d’un Super Mario Maker. Bien sûr, il sera possible de sauvegarder et de partager ses niveaux avec le reste de la communauté et de jouer à ceux des autres joueurs pour tenter d’inscrire son score en haut du tableau.

Rendez-vous le 26 août 2021 pour la sortie de ProtoCorgi sur PC et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l’essayez, sachez qu’une démo est en ligne sur Steam avec le Next Fest qui vient d’ouvrir ses portes.