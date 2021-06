ProtoCorgi

ProtoCorgi dévoile le périple d'un corgi qui met tout en œuvre pour retrouver Nixle, son maître scientifique, enlevé par une force extraterrestre. De type shoot'em up, le jeu revêt un style arcade rétro où l'on pourra équiper notre chien fétiche de 27 différentes armes et utiliser 3 attaques ultimes afin de décimer les vagues d'ennemis qui se placeront entre le corgi et son ami de toujours. Plusieurs modes de difficulté sont également présents afin de rendre le titre plus accessible.