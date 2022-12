Propagation: Paradise Hotel : Le jeu d’horreur en réalité virtuelle s’offre un nouveau trailer de gameplay

Montré pour la première fois en exclusivité lors de la dernière édition de l’AG French Direct diffusée en mai, Propagation: Paradise Hotel a refait surface un peu plus tôt ce mois-ci lors de l’UploadVR Showcase Winter 2022. Au programme, un nouveau trailer de gameplay à l’ambiance toujours aussi angoissante pour le jeu d’horreur de WanadevStudio (Aqualia, Yucatan, Shuriken Street…).

Lancement prévu au printemps 2023

Pour ceux et celles qui seraient passé(e)s à côté de ce titre, celui-ci nous invite à suivre le périple d’Emily Diaz. Après s’être barricadée pendant plus deux semaines dans les cuisines du Paradise Hotel à cause de l’apparition d’une mystérieuse maladie transformant les êtres humains en zombies, elle va devoir arpenter les différents couloirs du bâtiment dans le seul but de retrouver sa sœur dont elle a intercepté un message radio.

Rendez-vous au printemps prochain pour découvrir Propagation: Paradise Hotel sur les casques de réalité virtuelle (Meta Quest, SteamVR…).