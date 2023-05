Propagation: Paradise Hotel, voici 5 bonnes raisons de jouer à ce jeu d’horreur

Une véritable histoire

Le jeu nous raconte l’histoire d’Emily Diaz, une jeune femme coincée au sein d’un hôtel fourmillant d’infectés suite la propagation d’un virus (vous devinez le pourquoi du titre) qui a transformé tous les occupants de l’établissement en mangeur de cerveaux. Elle est la seule survivante d’un groupe ayant trouvé refuge ici suite à l’infection, en compagnie d’Owen, un agent de sécurité qui va lui venir en aide.

Notre protagoniste ignore tout de la situation du monde en dehors des murs de l’hôtel, mais elle va tout faire pour atteindre le toit du bâtiment afin de prendre des nouvelles de sa sœur. Un parcours qui sera évidemment semé d’embûches puisque l’héroïne n’est pas une experte de la survie, ce qui promet de rendre chaque rencontre terrifiante.

Si vous aimez Resident Evil, vous allez l’adorer !

Propagation: Paradise Hotel, c’est du jeu d’horreur qui n’hésite pas à s’inspirer des plus grands. S’il a bien sûr sa propre marque de fabrique avec une histoire originale et une vraie maîtrise de ses particularités uniques, il est également très proche de la construction d’un Resident Evil. Nous l’avons pu l’essayer, et l’on a rapidement retrouvé nos marques.

Pour progresser, il faut donc récolter des ressources en fouillant les chambres des différents étages, tout en veillant à récupérer les bons objets qui permettront de résoudre les différents puzzles proposés par le jeu. Même si des armes pourront être trouvées sur le chemin, la sensation de terreur ne devrait jamais vous quitter et il faudra avancer à tâtons dans les couloirs de l’hôtel, afin de ne pas attirer l’attention et de ne pas sursauter trop vite. Chaque munition sera précieuse et puisque recharger prend du temps, vous devrez mesurer chacune de vos actions pour ne pas vous faire surprendre par les infectés.

L’ambiance est absolument dingue

On vous prévient, il vous faudra avoir le cœur bien accroché ! Depuis quelques jours, nous avons pu y jouer, et rien que sur l’atmosphère, on peut vous le garantir, il réussit parfaitement à nous saisir et à nous plonger dans son ambiance méticuleusement travaillée pour nous immerger. Et puis, quoi de mieux qu’un casque de réalité virtuelle, casque ou oreillettes sur la tête, pour être en totale immersion et se croire véritablement dans la peau d’Emily Diaz !

Cerise sur le gâteau, le studio n’a pas lésiné sur l’ambiance sonore. Le sound design est absolument en accord avec le sentiment d’oppression constant avec des effets réguliers, entre le râle d’un infecté au loin, les portes qui grincent ou encore le sol qui craque sous votre poids. Mais plus exceptionnel encore, la bande-son colle parfaitement à l’aventure et s’adapte aux moments les plus flippants. Elle s’est également se montrer discret pendant les phases d’énigmes, puis décide de faire grimper le stress pendant l’exploration, avant d’être nerveuse pendant les phases d’action.

Une immersion garantie !

Quoi de plus satisfaisant que de plonger au cœur de l’horreur grâce à la réalité virtuelle ? C’est cette vision que nous offre Propagation: Paradise Hotel, ce survival-horror façon Resident Evil uniquement jouable en solo, que l’on vivra avec un casque VR visé sur la tête, pour des sueurs froides garanties. Tout est plongé dans l’obscurité au sein de l’hôtel, c’est pourquoi seule votre lampe de poche vous permettra de voir ce qui se trouve devant vous. Quitte à vous montrer quelques visions d’horreur…

Et c’est sans compter sur les graphismes qui démarquent cette production des précédents jeux en réalité virtuelle. Il est possible de jouer les réglages et d’opter pour une qualité visuelle assez impressionnante pour un titre VR, permettant de renforcer encore plus le sentiment d’immersion.

Une licence maîtrisée qui plait déjà aux joueurs !

Si le studio semble déjà maîtriser à la perfection le genre en réalité virtuelle, c’est parce qu’ils ont notamment travaillé sur Propagation VR. Il s’agit d’une expérience gratuite en réalité virtuelle, sortie il y a quelques années, qui distillait déjà les premiers éléments de cette licence. Bien que courte, cette aventure fût un parfait tremplin pour le studio afin de recueillir les ressentis des joueurs et joueuses et travailler sur des pistes d’amélioration.

Un constat évident lorsque l’on découvre les premières minutes du jeu, puisque Propagation: Paradise Hotel a également pris le temps de développer des personnages, un scénario et un gameplay qui alterne entre exploration, séquences d’action et recherches d’indices et de ressources. En somme, avec l’expérience glanée sur Propagation VR et les moyens récupérés après la sortie de Ragnarock , ce nouveau jeu part indéniablement du bon pied.

Propagation: Paradise Hotel est maintenant disponible dans sa version complète sur les casques compatibles PC, comme le Meta Quest 2. Bonne nouvelle, une version PlayStation VR2 est bien prévue, mais celle-ci n’a pas encore de date de sortie.