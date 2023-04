Propagation Paradise Hotel : Pourquoi il faut attendre ce jeu d’horreur ?

Qu’est-ce que Propagation Paradise Hotel ?

Avant de vous dire pourquoi vous devriez attendre ce jeu et l’ajouter à votre liste de souhaits, posons les bases : Propagation Paradise Hotel est un jeu d’horreur en réalité virtuelle développé par le l’équipe française WanadevStudio. Présenté une première fois en exclusivité à l’AG French Direct, on y suit les aventures d’une dénommée Emily Diaz, prise au piège à l’intérieur d’un hôtel, le Paradise Hotel.

Malheureusement, une étrange maladie a transformé les gens en infectés et vous devrez réussir à échapper de cet endroit tout en prenant des risques pour retrouver votre sœur disparue. Si le jeu mise tout sur son ambiance, il propose plusieurs approches dans son gameplay pour se renouveler tout en mettant l’emphase sur une narration riche. On y fera la rencontre de plusieurs alliés avec un vrai scénario et une atmosphère terrifiante, qui n’hésitera pas à jouer sur sa conception sonore et son éclairage pour nous faire décoller du siège. Âmes sensibles s’abstenir, le jeu veut tout faire pour vous immerger.

Propagation, un gage de qualité

Si Propagation Paradise Hotel peut figurer si aisément sur la liste des jeux d’horreur à attendre, c’est parce que les développeurs connaissent bien leur franchise. Bien qu’il s’agisse du premier vrai titre (payant) de la licence, ce n’est pas un coup d’essai : il y a quelques années, le studio a travaillé sur un dénommé Propagation VR, un survival horror qui est sorti… gratuitement !

Une expérience qui s’apparente à une démo, mais qui a largement convaincu les joueurs et les joueuses. A l’heure actuelle, la fiche Steam affiche des évaluations très positives, où la communauté le pointe comme un « savant mélange de Resident Evil pour l’ambiance et d’Arizona Sunshine pour l’aspect zombie shooter » ou encore comme une « excellente surprise ».

Paradise Hotel est dans la continuité de Propagation : bien qu’il ne soit nullement nécessaire de jouer au premier titre, les développeurs ont profité de l’expérience acquise sur ce premier jeu pour parfaire ce nouveau projet, aux ambitions et au budget bien plus élevés. Mieux encore, ils ont bénéficié des retours de la communauté pour bonifier des axes d’amélioration. En soit, un tremplin parfait !

Un gameplay varié et immersif

Cette expérience acquise sur le premier volet permet à WanadevStudio de nous faire de belles promesses sur Propagation: Paradise Hotel : défini comme un survival-horror mélangeant survie et histoire riche en narration, le gameplay devrait régulièrement se renouveler pour nous tenir en haleine jusqu’au bout.

Vous incarnez Emily Diaz qui partira à la recherche de sa sœur dans cet hôtel sombre et rempli de créatures sauvages. Pour survivre, vous devrez collecter des ressources, explorer les recoins les plus sombres des environnements et ne pas avoir peur de vous frotter à l’inconnu lorsque vous faites de terrifiantes rencontres.

Jeu purement solo, Propagation: Paradise Hotel alterne entre action, exploration, narration et infiltration. Notre protagoniste va devoir parcourir des lieux parfois étroits et sombres et fouiller tiroirs, placards et autres pièces délabrées pour y trouver des ressources. Pour avancer, vous aurez des outils à disposition dans votre inventaire et vous devrez résoudre divers puzzles. La partie action n’est pas en reste puisque de nombreux infectés seront sur votre route, où il faudra bien réagir pour ne pas mourir, notamment en rechargeant votre arme au bon moment.

Si vous aimez Resident Evil et que vous auriez aimé y jouer en réalité virtuelle, nul doute que ce mélange d’énigmes, de ressources à dénicher et d’ambiance horrifique saura vous satisfaire !

Une sortie prévue sur PSVR2

Prévu ce 4 mai sur les casques de réalité virtuelle compatible PC, le jeu va également faire son entrée plus tard sur PlayStation VR2. Si pour l’instant, nous n’avons pas encore de date, on peut espérer une arrivée d’ici la fin de l’année. Une excellente pioche pour les possesseurs du casque de Sony qui peuvent déjà rajouter sur leur liste de jeux à faire, un titre horrifique qui s’annonce très immersif.

Après tout, la réalité virtuelle est idéale pour se faire peur : contrairement aux jeux d’horreur classiques, la VR permet une immersion plus importante, ce qui est parfait pour se faire des frayeurs efficacement. Attention toutefois aux âmes sensibles qui risquent de justement trouver cela trop réaliste, ce qui semble être le cas ici. Précision importante : le jeu supporte à la fois le déplacement libre et la téléportation pour plaire à tous les styles !

Un studio qui a de la bouteille dans la VR

Derrière Propagation: Paradise Hotel, on y retrouve le studio WanadevStudio. Une équipe française (cocorico), basée à Lyon, qui s’est spécialisée dans la réalité virtuelle. Depuis sa création, l’entreprise a déjà proposé plusieurs expériences couronnées de succès. Si l’on rappelle Propagation premier du nom qui figure dans cette liste, ils sont également derrière le très réussi Ragnaröck, un jeu de rythme sorti en 2021 et qui est encore régulièrement mis à jour. Des gages de qualité, qui font indéniablement grimper l’excitation d’ici la sortie de ce jeu d’horreur !

Propagation : Paradise Hotel est attendu le 4 mai 2023 sur les principaux casques de réalité virtuelle sur PC via Steam VR et Meta Quest 2 via le Meta Store. Une version PlayStation VR2 est également en développement et arrivera plus tard.