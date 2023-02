Pronty: Mystères des Profondeurs : Le metroidvania arrivera le 7 mars sur Nintendo Switch

Disponible depuis novembre 2021 sur PC, Pronty va bientôt s’offrir une sortie sur une autre plateforme. Intitulé Pronty: Mystères des Profondeurs sur l’eshop français, le jeu d’action et d’aventure façon metroidvania conçu par 18Light Game et FunZone Games et édité par Happinet (Brigandine: The Legend of Runersia) arrivera le 7 mars prochain sur Nintendo Switch. Tarifé à 14,99€, il est possible de le précommander dès aujourd’hui et jusqu’au 6 mars contre la somme de 13,49€.

Préparez-vous à (re)plonger dans les abysses de Royla

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce titre, sachez qu’il nous invite à suivre l’histoire de Pronty, le gardien des mers, au sein de la cité aquatique déchue Royla, une sorte d’Atlantide futuriste. Accompagné de Bront le javelot, son fidèle espadon robotisé, ce personnage est chargé de réduire à néant les nombreux monstres mutants, infectés par les déchets toxiques de l’océan, qu’il croisera sur son chemin.

Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour découvrir Pronty: Mystères des Profondeurs sur Switch.