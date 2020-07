Brigandine: The Legend of Runersia

Brigandine: The Legend of Runersia est la suite de Brigandine: The Legend of Forsena, sorti sur PlayStation en 1998. Le joueur choisi entre six nations du continent et doit tenter de mener celle-ci à la victoire en conquérant les autres territoires et en battant les chevaliers des autres nations et leurs monstres invoqués pour la bataille. Niveau mécaniques, le titre emprunte nombre de ses idées à son ancêtres, sorti le siècle dernier.