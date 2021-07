Project Magnum annoncé par Nexon, un looter shooter sur PC et consoles

Un peu plus tôt dans la nuit, Nexon Korea a annoncé un tout nouveau jeu : il s’agit de Project Magnum, un titre qui sera développé par l’équipe de NAT Games, une filiale à Nexon. Pour l’instant, les informations qui gravitent autour de ce nouveau titre sont très pauvres mais le communiqué de presse nous laisse quelques petites miettes à picorer.

Du PvE, des armes et des boss

Sur le papier, Project Magnum sera donc un looter shooter à la Borderlands/Godfall qui combinera des éléments de RPG et de jeu de tir à la troisième personne. Toujours selon le communiqué, il proposera des batailles « passionnantes » avec des visuels réalistes et un univers de science-fiction. Les joueurs auront à disposition diverses compétences et armes et l’on nous promet du PvE de « haute qualité » avec « d’énormes boss ».

Et c’est à peu près tout ce qu’il faut retenir, si ce n’est l’unique visuel disponible plus haut. On sait cependant que Project Magnum vise une sortie « sur la majorité des marchés mondiaux », ce qui sous-entend une sortie occidentale. Il sera disponible sur PC et consoles, sans précision sur ces dernières (bien que l’on se doute que la nouvelle génération doit en faire partie), et de plus amples informations seront données prochainement. Wait & See comme on dit.