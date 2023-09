Le portage de Resident Evil 4 Remake sur iPhone 15 Pro serait finalement vendu à… 70 €

Pardon ?

69,99 €. C’est le prix qu’il faudra débourser pour obtenir ce Resident Evil 4 Remake sur iPhone 15 Pro, comme vous pouvez le voir sur notre capture en bas de page. La page du jeu a été ouverte sur l’App Store et en jetant un oeil à cette dernière sur mobile, on peut voir que prix du jeu est bien affiché. Il faudrait donc payer ce portage plus cher qu’une version PS5 ou Xbox Series, et ce sans DLC. Un Extra Pack est vendu à 19,99 € avec plusieurs tickets d’améliorations d’armes, sachant que Separate Ways arrivera quant à lui plus tard. Un prix qui risque d’être difficile à avaler, et ce même quand on a dépensé un SMIC dans cet iPhone 15 Pro.

Apprendre cela quelques heures après les déclarations de Haruhiro Tsujimoto, président de Capcom, sur les tarifs trop peu élevés des jeux (selon lui) a de quoi faire sourire, du moins nerveusement. Payer 70 € pour un jeu sur PC ou sur consoles est une chose, faire de même sur pour un jeu sur mobiles en est autre et ce n’est pas une habitude qui est encore bien ancrée chez les consommateurs, davantage habitués à consommer des jeux free-to-play ou des titres affichés aux alentours d’une vingtaine d’euros (maximum) sur ces plateformes.

Restons tout de même prudents sur ce premier prix affiché, en attendant la sortie pour voir s’il est bien appliqué lorsque le portage sera disponible, et s’il y aura un public prêt à mettre cette somme dans cette version.