Pour le président de Capcom, les jeux ne sont pas assez chers face à l’augmentation du coût de développement

Les coûts de développement des AAA modernes sont de plus en plus conséquents et cela amène à de vraies questions sur la valeur monétaire des jeux, que ce soit pour les abonnements ou pour le prix de certains jeux, voire des certaines pratiques (accès anticipé, DLC, collector…). Il est aujourd’hui difficile d’accepter des augmentations de prix quand l’inflation bat son plein, mais cela paraît inévitable. Et pour le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, la hausse des coûts de développement doit malheureusement amener à une hausse prix des jeux.