Prince of Persia: The Lost Crown : Gameplay, histoire, date, 2D… Tout savoir sur cet épisode en vidéo

Ubisoft a bien de mal à se dépatouiller de la situation causée par le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, mais l’éditeur a décidé de donner une autre chance à la licence avec un titre un peu plus neuf, qui rend tout de même hommage aux origines de la saga.

Prince of Persia: The Lost Crown a été révélé il y a quelques semaines maintenant et on connait déjà pas mal de choses à son sujet, c’est pourquoi nous vous compilons ici tout ce que l’on sait à propos du jeu, et ce en quelques minutes seulement.

Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.