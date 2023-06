Prince of Persia: The Lost Crown est disponible en précommande

Pendant que le projet de remake de l’épisode Les Sables du Temps tombe dans l’oubli à cause d’un développement particulièrement complexe, Ubisoft tente de faire revivre la licence Prince of Persia d’une toute autre façon. Prince of Persia: The Lost Crown prend le pari de la 2D avec une aventure inédite et un tout nouveau protagoniste, de quoi permettre à la saga d’explorer de nouveaux horizons tout en rendant hommage aux premiers jeux de la série. Prévu pour le début d’année 2024, ce Prince of Persia: The Lost Crown est déjà disponible en précommande