Prince of Persia Remake : Ubisoft veut nous faire savoir que le projet est toujours vivant

Ces derniers temps, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ne fait que parler de lui pour nous assurer qu’il est toujours en vie. Après avoir retiré les précommandes des différents sites marchands en juin dernier, le titre d’Ubisoft s’est muré dans le silence. Etant donné que plusieurs projets d’Ubisoft ont été annulés en interne, il était légitime de se demander si ce remake ne serait pas le prochain sur la liste, malgré le renfort d’Ubisoft Montréal. Mais il ne faut pas l’enterrer trop vite, du moins pas tout de suite.

Many of you have been asking us about Prince of Persia: the Sands of Time Remake. We have created an article to help consolidate the answers to a single place. https://t.co/GaTzANR4jj

Thank you for your continued love and excitement for this title. It means the world to us! pic.twitter.com/tAQ4M2aB4m

