Prince of Persia Remake a été repris à zéro par Ubisoft et n’est pas prêt de sortir

Il ne vous aura pas échappé que Prince of Persia Remake a complètement disparu des radars depuis maintenant plusieurs années. Le projet a été repris Ubisoft Montreal après avoir été confié à Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, mais il n’a pas montré signe de vie pour autant. Il n’était même pas cité lors du dernier bilan financier d’Ubisoft, ce qui enterrait ses chances de sortir d’ici la fin de cette année fiscale. Et pour cause : Ubisoft a rebooté le projet, comme on l’apprend via une interview en interne de Jean-Francois Naud et Michael McIntyre, respectivement producteur et réalisateur du jeu.