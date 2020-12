Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est reporté au 18 mars 2021

Lors de son annonce durant le dernier Ubisoft Forward, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps n’avait pas vraiment fait l’unanimité, la faute à un rendu graphique étonnant, loin de ce que d’autres remakes ont accompli dernièrement. Le studio avait d’ailleurs pris la parole pour s’en expliquer, en exprimant le fait que le jeu n’avait connu aucun souci de timing, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’il a été repoussé.

Un nouveau retard lié à la pandémie

Initialement prévu pour le 21 janvier, le titre voit sa date de sortie être décalée au 18 mars 2021, comme l’annonce le studio sur un post Facebook traduit par un membre de Resetera. La situation sanitaire exceptionnelle est en cause, comme les autres reports de l’éditeur, et le retard est avant tout décidé afin d’assurer la meilleure qualité possible pour le jeu.

Un léger délai donc, qui devrait avant tout corriger les bugs et autres soucis du genre, et non pas de changer complètement le look du jeu, malgré le désir de certains fans. On attendra désormais ce remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps le 18 mars sur PC, PS4 et Xbox One.