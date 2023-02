PowerWash Simulator va nettoyer les rues de Midgar de Final Fantasy VII dès le 2 mars

PowerWash Simulator nous a déjà permis de nettoyer le manoir de Lara Croft, mais sa prochaine collaboration a eu de quoi en surprendre plus d’un. Le jeu édité par Square Enix compte bien aller piocher dans le catalogue de ce dernier afin de s’offrir des crossovers inattendus. Il n’a d’ailleurs pas hésité à choisir l’une des licences les plus populaires de l’éditeur, Final Fantasy VII, pour son prochain DLC, qui nous enverra nettoyer la ville très polluée de Midgar.

Une avalanche de crasse à nettoyer

Cette collaboration surprise avait déjà été annoncée il y a quelques jours, mais le studio FuturLab peut aujourd’hui nous en dire plus à son sujet.

Il sera bien possible d’aller nettoyer quelques lieux emblématiques de la ville, avec cinq niveaux différents, aussi bien dans la partie supérieure de Midgar que dans les bas-fonds. Entre les garages de la Shinra, le 7th Heaven ou encore l’entrepôt du robot Scorpion, les fans du RPG devraient être en terrain connu.

Ce DLC spécial lié à Final Fantasy VII sera bel et bien gratuit. Il sera disponible pour tout le monde dès le 2 mars prochain. PowerWash Simulator est déjà sorti sur PC, Xbox Series, Xbox One, Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.