Pokémon Unite : la version 1.1.1.3 et Gardevoir disponibles

Pokémon Unite fête la première semaine de son lancement avec la sortie de sa mise à jour 1.1.1.3 qui ajoute un nouveau personnage, Gardevoir.

Moi j’attendais Tortank, donc mes pièces je les garde(voir)

Ne vous attendez pas à une patchnote détaillée puisque Nintendo reste dans ses habitudes. On se contente ainsi d’apprendre que quelques bugs et erreurs de textes ont été corrigés. C’est bien le cas de l’horaire indiqué pour la remise à zéro des quêtes quotidiennes et des bonus de connexion. Cela passe bien à 2h du matin, heure française, alors que les textes du jeu indiquaient faussement 18h.

La boutique aussi a droit à un petit changement logique, pour y ajouter Gardevoir qui coûte donc 8 000 pièces Aeos ou 460 gemmes (soit 8,99€) ce qui est donc un peu moins cher que prévu. Pas de rééquilibrage mais on apprend tout de même que l’effet de l’objet à tenir Bandeau Muscle marche enfin normalement sur Dracaufeu, pas de quoi le faire remonter du plus profond de notre tier list donc.

