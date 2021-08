Pokémon Unite : Tortank arrive enfin le 1er septembre

Pokémon Unite ne l’avait pas évoqué lors de la présentation Pokémon mais c’est enfin l’heure pour Tortank de rejoindre le jeu plus d’un an après son annonce.

Il faudra encore patienter une semaine puisque Tortank (ou Blastoise comme il sera connu dans le jeu en attendant la traduction française) arrivera via la mise à jour du mercredi 1er septembre. Comme on pouvait s’en doutait vu son nom français, il s’agira d’un tank qui utilisera des compétences telles que Surf (oui, encore) ou Hydro-canon.

We just reached a new pre-register reward milestone, surpassing over 2.5 million pre-registrations! The Pikachu Unite license has been unlocked!

Keep at it, Trainers! We're most of the way there!

Read up on the details ➡️https://t.co/GwGWwDMHmX pic.twitter.com/rnUX6wSIfW

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 25, 2021