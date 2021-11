Pokémon Unite : Archéduc vise le 19 novembre

Pokémon Unite accueillera son prochain personnage jouable le vendredi 19 novembre et cela avait été teasé via ses flèches, il s’agit bien d’Archéduc, le starter plante de la septième génération qui gagne ainsi son premier vrai représentant vu que le Feunard d’Alola n’est qu’une variante régionale et Zeraora, un Pokémon fabuleux uniquement disponible via une distribution.

Pokémon Unite accueille Asheduc

Contrairement à la dernière fois, la description Youtube ne donne pas son type mais on sait grâce aux dataminages qu’il s’agira d’un Attaquant à distance. Il profitera à la fois de son type Plante mais aussi de son type Spectre. Le placement sera très important pour ses joueurs et ses joueuses puisque le passif augmente proportionnellement les dégâts par rapport à la distance de la cible.

Pokémon Unite est disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android.