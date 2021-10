Pokémon Unite accueillera Rongrigou et Halloween le 20 octobre

Hier, Pokémon Unite a dévoilé une bande annonce pour son évènement d’Halloween qui confirmait l’arrivée de Rongrigou parmi les personnages jouables. Aujourd’hui, on peut en voir un peu plus sur son gameplay tout comme la confirmation de la date de sa sortie.

Pokémon Unite propose des méfaits ou des baies

Cela faisait « longtemps » que le jeu n’avait pas officialisé un nouveau personnage, depuis mi-août pour être précis. Rongrigou sera un Pokémon défenseur au corps à corps qui pourra notamment faire apparaître ses propres baies pour se soigner. Il sera disponible le 20 octobre.

Le 20 octobre marquera également le début de l’évènement Festival Halloween qui durera jusqu’au 7 novembre. Pour l’occasion, l’arène du 5 contre 5 a été redécorée et il est possible d’équiper des citrouilles comme objets de combats pour les jeter sur les adversaires. De nouveaux éléments de personnalisation pour votre avatar et son profil seront également disponibles.

Et selon la patchnote du site officiel japonais, les prières des joueuses et des joueurs ont enfin été entendues puisque la remontada via Electhor sera un peu moins violente. En effet, le battre donnera moins d’énergie Aeos qu’avant. Pareil pour Torgamord qui voit ses bonus de boucliers et d’xp réduits tandis que Motisma devient plus rapide, résistant et son bonus sur le but dure plus longtemps.

Côté personnages, les perdants sont Tortank et Lucario qui voient diminuer leurs dégâts. Pikachu, Flagadoss, Ectoplasma et Carchacrok sont des améliorations. Il y a du mieux et du moins bien pour Florizarre et de la correction de bugs pour Zeraora, Nigosier et Flambusard.

Pokémon Unite est disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android.