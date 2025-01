Pokémon TCG – La prochaine extension majeure, Aventures Ensemble, arrive ce printemps et amène la nouvelle rotation des cartes jouables

Le retour des Dresseurs et Dresseuses

L’arrivée d’EV9 marque ainsi le retour de la mécanique des cartes Pokémon de Dresseur ou Dresseuse, avec pour cette extension quatre combattants et combattantes en vedettes, la nouvelle icône Mashynn, Lilie de Soleil et Lune, Nabil et son Zacian, et le retour du grand N avec ses Pokémon obscurs. Mais d’autres dresseurs devraient être de la partie.

En ce qui concerne les boosters de l’extension, les visuels seront à l’effigie des personnages cités en amont avec leur Pokémon-Ex vedette. De plus, on aura bien évidemment le droit au magnifique coffret du Dresseur d’Elite (ETB) qui sera cette fois-ci à l’effigie de N et de son Zoroark, et ce dernier contiendra comme à son habitude :

9 boosters de 10 cartes (et 1 énergie + code)

1 carte promotionnelle

65 protèges-cartes

1 guide du joueur

6 dés faisant office de marqueur de dégâts

1 dé de lancer

2 marqueurs de statut d’état (poison et brûlure)

4 séparateurs

1 code pour le JCC Live

Bien évidemment comme pour chaque extension, les « tripacks » seront de la partie, avec 3 boosters de cartes et 1 carte promotionnelle, en plus des kits d’avant-première « Stratégies et Combats » disponibles deux semaines avant la sortie dans les différents magasins participants aux Ligues Officielles Pokémon.

On peut bien entendu s’attendre à l’arrivée d’autres produits par la suite, comme des coffrets contenants plusieurs contenus, avec pourquoi pas un coffret par dresseur accompagné de son Pokémon fétiche.

Pour finir avec le contenu de cette extension « Aventures Ensemble » nous aurons l’occasion de collectionner plus de 180 cartes comprenant ainsi :

Plus de 40 Pokémon de Dresseurs et Dresseuses

Plus de 15 Pokémon-Ex

Plus de 15 cartes Dresseur

Plus de 30 Pokémon et cartes dresseurs à illustrations spéciales

Un changement majeur dans la rotation Standard

Après avoir présenté l’extension Aventures Ensemble, il est temps d’évoquer l’un des changements majeurs pour la compétition avec la nouvelle rotation des cartes jouables pour le format Standard du JCC Pokémon, comme à chaque nouvelle saison.

A partir du 11 avril 2025, toutes les cartes portant la marque de régulation « F » ne seront plus autorisées dans le format classique compétitif du jeu. Cela comprend l’entièreté des dernières extensions de Pokémon Epée et Bouclier et marque la fin de l’ère des bords jaunes. De ce fait, seules les cartes d’Ecarlate et Violet seront jouables car elles seules portent les marques de régulation « G » et « H ».

Cette rotation va marquer un énorme changement pour la communauté et va ainsi bouleverser l’entièreté des Decks Meta et surtout la manière de jouer. En effet, toutes les cartes V et V-Star vont disparaitre. On dira donc aurevoir à Regidrago, Lugia, et Palkia/Dialga V-Star.

Plus globalement, c’est la majorité des decks actuelles qui vont devoir s’adapter à cette nouvelle rotation, par exemple pour Gardevoir. Ce dernier voit disparaitre son Kirlia qui lui permettait de piocher en défaussant ses énergies Psy, ou lost-zone qui perd son Pokémon majeur Guérilande. Pour le reste, ce sont les Pokémons Radieux comme, Amphinobi ou Alakhazam, dont il faudra faire le deuil.

La disparition du bloc Epée et Bouclier va marquer un tournant majeur dans la compétition du JCC Pokémon, et va ainsi ralentir grandement les parties pour laisser la place à plus de decks de performer. D’autant plus, que la pierre scellée sylvestre disparaît tout naturellement et ne nous permettra plus d’aller chercher n’importe quelle carte dans notre deck.

Cela dit, pour les cartes de type « Dresseurs », c’est un poil différent, car vous pourrez toujours utiliser ces dernières si, et seulement si, une carte plus récente comporte une marque de régulation valide. Par exemple, vous pouvez continuer à utiliser l’hyper-ball de Noir et Blanc, puisque la carte à été rééditée avec une marque de régulation « G » et « H ».

Nous avons hâte de voir tous ces changements dans le gameplay du JCC Pokémon, et bien évidemment nous attendons avec impatience de mettre la main sur l’extension « Aventure Ensemble » le 28 mars 2025.