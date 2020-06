Pokémon Go : la Méga-Évolution arrivera bien en 2020

Presque quatre ans après sa sortie, Pokémon Go continue de passionner les foules et à s’améliorer, faisant même des changements sur sa manière d’être joué pour faire face à la pandémie. Et tandis que le prochain Pokémon Go Fest se prépare, la Pokémon Company a annoncé qu’une feature de taille des jeux Pokémon allait bientôt débarquer en jeu, la Méga-Évolution.

Une arrivée prévue pour cette année

Le Pokémon Présents n’a pas donné beaucoup de détails concernant l’arrivée de cette fonctionnalité, qui permettra à certains Pokémon comme Dracaufeu ou Mewtwo d’évoluer temporairement dans une forme plus puissante pour combattre. On ne sait pas encore comment sera représentée cette fameuse Méga-Évolution dans le jeu.

Ce qui est certain en revanche, c’est que cette fonctionnalité sera disponible en 2020 dans Pokémon Go, sans plus de précisions.