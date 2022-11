Pokémon Écarlate et Violet : Le nouveau Pokémon Mordudor en veut à votre argent

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet se rapproche à grand pas puisqu’il ne reste plus qu’à patienter une grosse dizaine de jours avant de découvrir le monde ouvert de Paldéa. Avant cela, The Pokémon Company et Game Freak continuent de nous présenter les nouveaux Pokémon de cette génération, et après le doggo Toutombe, c’est au tour du coffre Mordudor de faire briller la catégorie des Pokémons de type Spectre.

Moins dangereux que les coffres piégés des Souls, mais quand même

Ce Pokémon très spécial sera disponible dans ces deux épisodes en deux formes différentes. La plus courante, la Forme Coffre, lui permettra de se fondre dans le décor et de tromper les voyageurs avides d’argent. On le retrouve également en Forme Marche, plus petit et vulnérable, qui s’échappe facilement lorsqu’un Dresseur ou une Dresseuse est dans les environs.

Voici les caractéristiques de Mordudor (Forme Coffre) :

Catégorie : Pokémon Coffrotrésor

Pokémon Coffrotrésor Type : Spectre

Spectre Taille : 0,3 m

0,3 m Poids : 5 kg

5 kg Talent : Phobique

Phobique Description : Mordudor tend des embuscades aux personnes et aux Pokémon qui s’approchent de lui. Il se sert ensuite de son énergie spectrale pour contrôler ses cibles et les forcer à récolter des pièces de monnaie. Mordudor privilégie les lieux isolés pour se cacher, comme les entrepôts ou les arrière-boutiques peu fréquentées. Cette tactique lui permet de garder les personnes et les Pokémon sous son emprise le plus longtemps possible.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront en exclusivité sur Nintendo Switch le 18 novembre. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour en savoir plus sur le jeu.