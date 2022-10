Pokémon Écarlate et Violet mettent à l’honneur Toutombe, le Pokémon Fantôchien

Toutes les semaines, The Pokémon Company nous offre une nouvelle vidéo pour Pokémon Écarlate et Violet, et il y a fort à parier que ce rythme continue, voire s’accélère, à l’approche de la sortie de ces deux épisodes. Après nous avoir présenté le Pokémon Ampibidou, qui sera l’un des chouchous de la championne Mashynn, c’est au tour d’un Pokémon plus dans le thème d’Halloween de faire sa première apparition, à savoir Toutombe.

Encore un Pokémon pour les fans de doggos…

Décrit comme étant un Pokémon Fantôchien, Toutombe n’est pas comme certains autres Pokémons de type Spectre puisqu’il est présenté comme étant très amical, voire même le plus amical de tous les Pokémon de Paldea. Mais passer du temps en sa compagnie peut s’avérer être dangereux, car il absorbe l’énergie vitale des personnes, bien malgré lui.

Voici les caractéristiques de Toutombe :

Catégorie : Pokémon Fantôchien

Pokémon Fantôchien Type : Spectre

Spectre Taille : 0,6 m

0,6 m Poids : 35 kg

35 kg Talent : Ramassage

Ramassage Description : Toutombe bouge très peu de manière générale, car il préfère se reposer sous terre en laissant dépasser la protubérance sur sa tête qui brille d’une lueur sinistre. Lorsque quelqu’un s’approche, Toutombe bondit hors du sol en poussant un cri terrifiant pouvant apeurer n’importe qui ! Paradoxalement, il agit de la sorte sans aucune mauvaise intention.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront en exclusivité sur Nintendo Switch le 18 novembre. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour en savoir plus sur le jeu.